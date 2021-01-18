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"تهديد أمني" يُغلق مبنى الكونغرس الأميركي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-18T16:47:57+0000
"تهديد أمني" يُغلق مبنى الكونغرس الأميركي

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية بمنع الدخول أو الخروج من أي من مباني الكونغرس، الاثنين، بسبب "تهديد أمني خارجي"، لافتة إلى أن مسؤولين أوضحوا أن الإغلاق تم بسبب حريق على بعد عدة مبان.

وقامت السلطات الأمنية بإخلاء المشاركين في تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.

وجاء في إعلان لمسؤولي الاتصال الداخلي، أن مبنى الكونغرس قيد الإغلاق "بسبب تهديد أمني خارجي". 

وقال مسؤولون أمريكيون إن إغلاق الكونغرس وإخلاء المشاركين في التدريبات، جاء نتيجة حريق وقع على بعد عدة مبان، لافتين إلى أنه "لا يُعتقد أنه يمثل تهديدا".

وأظهرت مقاطع فيديو أعمدة دخان تتصاعد خلف قبة الكونغرس، إلا أن مصدرها لم يكن واضحا.

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