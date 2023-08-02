تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الامريكي.. إطلاق نار والشرطة تباشر بالإخلاء

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الكونغرس، يوم الأربعاء، عن وجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ.

وأصدرت الشرطة، تحذيراً للموظفين، وسط تقارير عن إخلاء مبنى مكاتب مجلس الشيوخ.

وقالت شرطة الكونغرس، "على الموجودين في مبنى مجلس الشيوخ الاحتماء في أماكنهم ولا تقارير مؤكدة عن إطلاق نار داخله".

ودعت الشرطة الى "الابتعاد عن المنطقة التي لا تزال قيد التفتيش".

واضافت شرطة الكونغرس، "على الموجودين في مقر الكونغرس البقاء في أماكن آمنة مع استمرار التهديد الأمني".

وذكرت إن بي سي، أن "شرطة الكونغرس أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ".

واشارت إن بي سي الى ان "بريد إلكتروني أرسل لموظفي الكونغرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ".