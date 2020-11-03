"تهديد إرهابي" يخلي محطة قطار رئيسية في هولندا

شفق نيوز/ أخلت السلطات الهولندية محطة القطارات الرئيسية في مدينة أوتريخت بسبب "تهديد إرهابي"، قبل أن تلقي القبض على شخصين مشتبه بهما.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسية في أوتريخت مساء الثلاثاء، وفقا لمصادر متعددة.

وأوضحت شرطة أوتريخت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوتريخت وتم إخلاء المحطة تماما. الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار".

وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن. وسيتم استئناف حركة القطارات قريبا.



