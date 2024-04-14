"تهديد جديد".. الأردن هدف إيران القادم

شفق نيوز/ أفاد مصدر في القوات المسلحة الايرانية، يوم الأحد، بأن طهران تراقب عن كثب تحركات الأردن، وأنه إذا تعاون (الأردن) مع إسرائيل، فسيكون هدف إيران القادم.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية، أنه حذر الأردن من التعاون مع إٍسرائيل قائلا: "إيران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع إسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".

وشدد المصدر: "حذرنا الأردن وباقي دول المنطقة قبل بدء الهجوم من التعاون مع كيان الاحتلال".

وأقرت 4 دول على الأقل، بأنها ساهمت في صد هجوم إيران على إسرائيل من خلال إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية ليلة السبت/الأحد، بينها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، والأردن، الذي مرت عشرات الطائرات المسيرة عبر مجاله الجوي.

وقال مصدران أمنيان إقليميان، إن سلاح الجو الأردني اعترض وأسقط عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة وكانت متجهة لإسرائيل.

وأضاف المصدران، أن الجيش الاردني في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن القوات الأردنية "تصدت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواءنا ليلة أمس".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "سنستمر باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمن الأردن وسيادته ولن نسمح لأي كان بتعريض أمننا للخطر".

وأضاف الصفدي أن وقف التصعيد الخطير في المنطقة رهن بوقف الحرب في غزة وبدء تنفيذ خطة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.