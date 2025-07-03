تهديد بوجود قنبلة يوقف رحلات جوية في كندا

شفق نيوز – كندا

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم الخميس، بتوقف الرحلات المغادرة من المطارات الدولية في مونتريال وأوتاوا بكندا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ونتيجة لهذا التهديد، تم أيضاً إخلاء جميع أبراج مراقبة الحركة الجوية، لتؤكد بعدها الشرطة عدم العثور على أي متفجرات بعد تفتيش شامل.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى في العالم، إذ أعلنت السلطات الأمريكية مطلع العام الجاري العثور على مذكرة تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "إليجانت إيرويز" في مطار سان بطرسبرغ-كليرووتر بولاية فلوريدا، مما دفع إلى إخلاء الطائرة وإغلاق المطار موقتاً.