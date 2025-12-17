"تهديد بشع".. ترمب يعلن حصاراً كاملاً على فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن/ كراكاس

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، فرض حصار كامل على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، في خطوة تهدف، بحسب قوله، إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترمب أن القرار جاء بعد أن استولت القوات الاميركية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد تزامن مع حشد قوات عسكرية في المنطقة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي (ليل الثلاثاء)، أعلن ترمب فرض الحصار، زاعماً أن فنزويلا تستخدم عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "اليوم، أصدر أمراً بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".

وأضاف أن الأسطول البحري الاميركي الكبير المنتشر في منطقة الكاريبي "سيزداد حجماً" حتى تعيد فنزويلا "إلى الولايات المتحدة الاميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً"، معتبراً أن "النظام الفنزويلي مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية"، وأن فنزويلا "محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جُمع في تاريخ اميركا الجنوبية".

وشدد ترمب على أن "فنزويلا ستتلقى صدمة غير مسبوقة"، مضيفاً أن "نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من حقولنا المسروقة لتمويل أنشطته".

في المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية، الأربعاء، إعلان الرئيس الاميركي بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع".

وذكرت في بيان أن "رئيس الولايات المتحدة يحاول فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

كما نددت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بما وصفته بـ"سرقة" ناقلة نفط في 10 ديسمبر / كانون الأول استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية.

وتواصل إدارة ترمب ممارسة ضغوط متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتهمها الولايات المتحدة باستخدامها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصاً على الأقل.

من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الاميركي قرب بلاده يندرج ضمن خطة لإطاحته و"سرقة" النفط الفنزويلي الوفير تحت غطاء مكافحة المخدرات.

وكانت القوات الاميركية قد استولت، الأسبوع الماضي، أيضاً على ناقلة نفط فنزويلية اتهمتها بأنها كانت تنقل نفطاً من السوق السوداء في انتهاك للحظر الاميركي، مؤكدة نيتها الاحتفاظ بالشحنة المصادَرة.

وفي رسالة إلى الدبلوماسي السلوفيني صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، حثّت كراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه "قرصنة برعاية دولة، واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة، وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة"، كما طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن أفراد طاقم السفينة "المختطفين".

وتنتج فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، نحو مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظراً يدفعها إلى بيع نفطها في السوق السوداء بأسعار مخفضة.