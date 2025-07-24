تنفيذاً لاتفاق الأمس.. 1200 أسير روسي يصلون إلى موسكو من أوكرانيا

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن وصول 1200 أسير روسي إلى العاصمة موسكو من أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن طائرة من طراز "إيل-76 إم دي" تابعة لها هبطت في مطار بمقاطعة بموسكو فجر اليوم، وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني.

ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأشار البيان إلى أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية.

وفي ختام الجولة الثالثة من مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا أمس الأربعاء، صرح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو وكييف اتفقتا على أن يتم في المستقبل القريب تبادل جديد للأسرى يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب.