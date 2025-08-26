تنظيم "إرهابي" يكثف من هجماته ويقترب من عاصمة دولة أفريقية

شفق نيوز- باماكو

أفادت وسائل إعلام أفريقية، يوم الثلاثاء، بأن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، كثفت من هجماتها في مالي وهي تقترب من العاصمة باماكو.

وبحسب وسائل الإعلام فإن هذه الهجمات أدت إلى موجة نزوح واسعة جديدة أثارت مخاوف من أن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وتركّزت الهجمات في قرية فارابوغو وسط مالي وأيضاً في محيط باماكو، وهي هجمات تسببت في سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمدنيين.

من جهتها، حذرت أوساط حقوقية من الأسوأ خاصة أن هذه الهجمات تتزامن مع تقلص متزايد للمساعدات الدولية الموجهة إلى غرب أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش المالي كشف عن سقوط نحو 149 جندياً في هجمات متزامنة في تطور يعكس حجم التحديات التي باتت تواجهها السلطات في هذا البلد الواقع في الساحل الأفريقي.

وقال الناشط الحقوقي المالي، إبراهيم ولد حمود، إن "ما يحدث في مالي خطير للغاية خاصة أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين باتت تقترب أكثر من أي وقت مضى نحو العاصمة، وهو الأمر الذي يزيد من إمكانية حدوث موجات نزوح جديدة خاصة أن القوات الحكومية لم تنجح بعد في وقف زحف عناصر الجماعة".

وتابع ولد حمود، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "مع تراجع أنشطة منظمات الإغاثة بات المدنيون في وضع صعب حيث لا يوجد من يقدم الإسعافات لمن هو مصاب ولا الغذاء أو الدواء للمحتاجين، بالتالي الوضع معقد في مالي وعلى السلطات التحرك لإيجاد مخرج من هذا المأزق".

ودعا المتحدث إلى "تحرك إقليمي ودولي لوقف هجمات القاعدة التي تحاول استخدام مالي كمنطق لتوسيع نطاق سيطرتها في المنطقة، وهو أمر يهدد بعودتها ويهدد أيضاً الدول المجاورة للمنطقة".

وشدد على أنّ "الجيش وقوى الأمن المالية لوحدها غير قادرة على وقف زحف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يبدو أن هدفها الآن هو تطويق باماكو، وهو الهدف الذي بدأت تتجه نحو تحقيقه مع تراجع القوات الحكومية وتكبدها خسائر كبيرة الأيام الفارطة".

يأتي هذا التطور في وقت تعهد فيه الجيش المالي باستعادة الأمن والاستقرار ووقف هجمات الجماعات المسلحة.

وقال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إن "الهجمات التي شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تجعل من المخاوف التي عبرنا عنها في وقت سابق مشروعة بشكل كبير خاصة أن الجماعة طورت أساليب هجماتها ونجحت في تعزيز قدراتها العسكرية أيضا، وهي اليوم تحصد النتائج على الأرض" وفق تأكيده.

وأوضح ديالو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المعضلة تكمن في أن الحكومة العسكرية في مالي تتجاهل هذه المؤشرات الخطيرة، وهي لا تبالي بإمكانية سيطرة الجماعة على العاصمة أو بعض المدن الاستراتيجية مثل كيدال أو غيرها، وبالتالي فإن الوضع خطير ومرشح للتفاقم في الأيام المقبلة".