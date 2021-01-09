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تنظيم داعش يوسع سيطرته في البادية السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-09T07:51:56+0000
تنظيم داعش يوسع سيطرته في البادية السورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية سورية، يوم السبت، بأنّ تنظيم داعش وسع نطاق سيطرته في البادية السورية بريف محافظة حماة، بعد هجوم عنيف على مواقع لقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنّ عناصر التنظيم سيطروا على منطقتي الشاكوزية والرهجان وسط معارك عنيفة مع قوات النظام السوري بمشاركة الطائرات الحربية الروسية التي نفذت أكثر من 130 غارة جوية على مواقع التنظيم خلال 48 الساعة الفائتة.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من ذلك تراجعت قوات النظام والموالين لها من عدد من مواقعها.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ 19 عنصراً من قوات النظام والموالين لها قتلوا في المعارك، فيما قتل 12 عنصرا من تنظيم داعش وسط استمرار المعارك منذ أيام بعد بدء قوات النظام والموالين لها حملة تمشيط في البادية بمساعدة الطائرات الحربية الروسية بعد عدة هجمات قام بها التنظيم على مواقع تابعة للنظام.

وكان تنظيم داعش قد نفذ عدة هجمات خلال الشهر الجاري على عدد من القوافل العسكرية للنظام السوري والموالين لها وبعض مواقعها العسكرية وأدت لمقتل عشرات العناصر منهم واستشهاد عدد من المدنيين بينهم طفلة.

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