تنظيم القاعدة يهنئ طالبان بـ"سيطرته على أفغانستان"

شفق نيوز/ قدم تنظيم "القاعدة" المصنف عالمياً على قائمة "الارهاب"، يوم الخميس، تهنئته الى حركة طالبان الافغانية بعد فرض كامل سيطرتها على افغانستان اثر انسحاب مثير للجيش الامريكي الذي دخل البلاد من 20 عاماً.

ونقلت صحيفة "اندبندت" البريطانية، عن تنظيم القاعدة القول، إن "نصر طالبان في أفغانستان يبيّن لنا أنّ الجهاد والقتال هو السبيل الواقعي لاسترداد الحقوق، والسلمية المجردة سراب خادع".

وقبل عشرين عاماً، طردت حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر "الإرهابية" من أراضي أفغانستان.

ويتوقع مراقبون أن تعتمد الحركة بعد استعادتها السيطرة على البلاد نهجا أكثر حذراً، ولو أنها تبقي روابط وثيقة مع التنظيم.

وفي مفاوضاتهم مع الأميركيين، وعد المسؤولون الجدد لأفغانستان بعدم حماية مقاتلي تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن والمسؤول عن أكبر اعتداء يرتكب ضد قوة غربية.

ويقول خبراء، إن التنظيم الذي دبر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، "غير القادر حالياً" على شن ضربات قوية في الغرب، بات بإمكانه الآن أن يحلم بإعادة تشكيل صفوفه.