تنسيق مع محامي ترامب لتسليم نفسه

شفق نيوز/ أكد المدعي العام الخميس، توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016.

وأعلن مكتب المدعي العام، بأنه جرى الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وذكر المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان، بأنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، في حين أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016، وهو ما رفضه الرئيس الأمريكي السابق.

ويُرجّح أن يتمّ في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

ورفض ترامب الخميس الاتّهام الموجّه له في قضيّة شراء صمت نجمة أفلام إباحيّة تزعم أنّه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادّعاء العامّ وخصومه السياسيّين.

وقال ترامب في بيان "هذه ملاحقة سياسيّة وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، مضيفًا "أعتقد أنّ هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن".

وأضاف "حتّى قبل تأديتي اليمين رئيسًا للولايات المتحدة، شارك الديمقراطيّون اليساريّون الراديكاليّون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدّي".