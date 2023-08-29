تنسيق عراقي إيراني لمنع التسلل غير القانوني عبر الحدود ضمن زوار الأربعينية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن مواصلة التنسيق مع الجانب العراقي لتأمين إجراءات تفويج الزوار الإيرانيين لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، ومنع دخول وخروج المسافرين غير الشرعيين من عبور حدود البلدين.

وقال قائد حرس حدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، على هامش تفقده لمنفذ "جذابة" الحدودي بمحافظة خوزستان، "قمنا بزيارة ميدانية ومراقبة جوية للحدود، هناك أمن جيد للغاية على حدود البلاد، ولدينا تنسيق دبلوماسي جيد مع العراق"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف "نسقنا مع العراق على عدة مراحل واتفقنا على تزويد بعضنا البعض بالأخبار والمعلومات الحدودية، ولمنع دخول وخروج المواطنين بشكل غير قانوني، كذلك قمنا بالتنسيق فيما يخص دخول وخروج الأسلحة أو أي عمل محظور آخر من أجل توفير أمن ملائم للغاية للزوار في جميع حدود البلدين بطريقة منسقة".

وأكد كودرزي "لا توجد أي مشكلة فيما يخص دخول الزوار بأعداد كبيرة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الستة للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى وجود "تنسيق جيد بين قوى الأمن الداخلي وحرس الحدود مع الأجهزة المعنية بزيارة الأربعين الحسيني، ويوم الأمس، وصلت حشود كبيرة من الزوار إلى حدود مهران، وهم يتحركون بهدوء وسلاسة، كما أن حدود جذابة مليئة أيضاً بالزوار الذين يتحركون بسلاسة ودون توقف".

ودعا قائد حرس الحدود الإيراني الزوار إلى اختيار أقرب منفذ حدودي قريب من مناطق سكانهم من بين المنافذ لحدودية الستة مع العراق.