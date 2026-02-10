تناول علاقة ترمب بأبستين.. البيت الأبيض: لا استثناءات في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مساء اليوم الثلاثاء، أن حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لن تستثني أحداً، إلا أنها تبدأ بـ"الأسوأ"، فيما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتباحث بشأن اتفاق السلام في غزة.

وقالت ليفيت في إيجاز صحفي مكثف بالبيت الأبيض، حضره مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة واشنطن، إن "أجندة عمل حافلة للرئيس ترمب، تتنوع ما بين الملفات الدبلوماسية الدولية، والقرارات الاقتصادية الجريئة، والمبادرات الاجتماعية التي تستهدف بناء ثروات الأجيال القادمة".

و​أعلنت أن ترمب سيستقبل غداً الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض لعقد اجتماع ثنائي والتباحث حول اتفاق السلام في غزة.

كما أكدت ليفيت أن الإدارة لن تستثني أي مهاجر غير شرعي، لكن التركيز ينصب حالياً على "الأسوأ من بين الأسوأ".

​وأضافت: "الديمقراطيون يحاولون تضليل الرأي العام بوصف بعض الجرائم بأنها غير عنيفة. إن توزيع المواد الإباحية للأطفال، والاتجار بالبشر، والقيادة تحت تأثير الكحول ليست جرائم بلا ضحايا. أي أجنبي غير قانوني هو هدف للترحيل، وقد نجحنا للشهر التاسع على التوالي في خفض عمليات التسلل الحدودي إلى الصفر".

وبشأن الوثائق المسربة مؤخراً حول جيفري إبستين، أكدت ليفيت أن ترمب كان "الأكثر شفافية" عبر الإفراج عن 3 ملايين وثيقة للعلن.

وشددت على أن ترمب قطع علاقته بأبستين منذ أوائل الألفية وطرده من "مارآلاغو" لأنه كان "شخصاً غريب أطوار"، وهو ما أكدته شهادات لرجال شرطة في ذلك الوقت.

وفي سؤال حول إمكانية إصدار عفو رئاسي عن غيشلين ماكسويل، حسمت ليفيت الأمر قائلة: "هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال الرئيس وليس من أولوياته؛ تركيزه ينصب بالكامل على قضايا المواطن الأميركي ومعيشته".

أوضحت ليفيت أسباب تهديد الرئيس ترمب بعرقلة مشروع جسر "غوردي هاو" الذي يربط ديترويت بكندا، رغم استخدامه لمواد وعمالة أميركية، مؤكدة أن موقف الرئيس ينبع من مبدأ "أمريكا أولاً".

وتابعت أن "ترمب اعتبر سيطرة كندا الكاملة على الأراضي على جانبي الجسر وعلى حركة العبور هو أمر غير مقبول"، مضيفة: "يصر ترمب على أن تمتلك الولايات المتحدة نصف الجسر على الأقل، وأن تشارك في سلطة القرار وإدارة العوائد الاقتصادية الناتجة عنه".