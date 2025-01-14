تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار.. تفكيك أبراج عسكرية في غزة

شفق نيوز/ أفادت مصادر فلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك قطع عسكرية في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، خاصة بعد موافقة الطرفين على الاتفاق الذي قدم من قطر.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، إن آليات نقل عسكرية دخلت محور "نتساريم"، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين (شمال وجنوب)، وبدأت بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور .

وقال الشهود إنهم شاهدوا عمالاً إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور، وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فعليا بازالة أبراجا للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

وأعلنت قطر إن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، حتى الآن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة .

واعلنت حماس في بيان اليوم إن قياداتها أجرت مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية، الذين أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات.

وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار التنسيق بين الوسطاء حتى التوصل إلى اتفاق رسمي.

يذكر أنه بعد الاتفاق على المسودة النهائية للصفقة، سيُعرض الاتفاق على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وعلى الحكومة الموسعة أيضا للمصادقة عليه، دون استبعاد عرضه أيضا على البرلمان (الكنيست).

وحال المصادقة على الاتفاق، تعرض وزارة العدل الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من أجل افساح المجال أمام تقديم الاعتراضات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي غالبا ما ترفض الاعتراضات كما حدث في الماضي.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ولكن إسرائيل تريد قصرها على مرحلتين في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تسمى "المرحلة الإنسانية"، تستمر 42 يوما، ومن المتوقع خلالها إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأمواتا، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة.

وحسب الاتفاق، فإن عملية إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار.

كما سيتم الإفراج مقابل كل مجندة إسرائيلية عن 50 معتقلا فلسطينيا، منهم 30 محكوما بالسجن المؤبد، و20 محكوما بالسجن لفترات طويلة.

ومقابل كل مواطن إسرائيلي امرأة أو مسن، سيتم إطلاق سراح 30 معتقلا فلسطينيا من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء.

أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من بدء الاتفاق، ستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع الأسرى في غزة وإطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود.

ويتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن المرحلة الثانية قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى من الاتفاق.

بينما تتناول المرحلة الثالثة والأخيرة، الترتيبات طويلة الأمد وتشمل خطط إعادة إعمار القطاع.

وبدءا من اليوم الأول من الاتفاق، يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وينسحب الجيش الإسرائيلي إلى خارج المناطق السكنية الفلسطينية بمحاذاة الحدود، ويتوقف نشاط الطائرات المسيرة لمدة 10 ساعات يوميا و12 ساعة في أيام تبادل الأسرى.

ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك الانسحاب من ممر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن باقي أنحاء القطاع، والانسحاب كذلك من ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، سيتم الإعلان عن عودة الهدوء المستدام، ما يعني وقف دائم للعمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج قطاع غزة، وفتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.