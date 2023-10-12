تمهيداً لهجوم بري "محتمل".. إسرائيل تشن سلسلة غارات على غزة وتقتل قياديا في حماس

شفق نيوز/ شنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مقرات العمليات الخاصة لقوة النخبة التابعة لـ"حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم، "شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي موجة ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات النخبة التابعة لحماس، ما أسفر عن مقتل مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لبحرية الحركة، وذلك من خلال ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا الى بلدات غلاف غزة يوم السبت الماضي".

ووفقا للبيان، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أحد كبار عناصر حركة "حماس" في لواء رفح محمد أبو شمالة.

وبحسب البيان: "تتشكل قوات النخبة التابعة لحماس من نشطاء تم اختيارهم من قبل قيادة حماس حيث يتدربون لتنفيذ كمائن واقتحامات وعمليات تخريب وإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص والتسلل عبر الأنفاق".

وأشار البيان إلى أن قوات النخبة كانت أولى القوات التي تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية" في عملية "طوفان الأقصى".

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأوضح أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".

من جهة أخرى، رفض المتحدث الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة وتم اعتراضها، مؤكدا: "لن نطلع العدو" على هذه المعلومة.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.