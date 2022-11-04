سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تمهيدا للقتال في أوكرانيا.. بوتين يوقع قانونا لتجنيد مرتكبي "الجرائم الخطيرة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-04T16:21:48+0000
تمهيدا للقتال في أوكرانيا.. بوتين يوقع قانونا لتجنيد مرتكبي "الجرائم الخطيرة"

شفق نيوز / وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقَّع قانوناً يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة".

الوكالة أوضحت أن "القانون يستثني المُدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب".

انتهاء التعبئة

في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن بوتين قوله، اليوم الجمعة، إن "روسيا انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة".

وكان بوتين قد أعلن، في 21 سبتمبر/أيلول، "تعبئة جزئية" في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الخطوة ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة.

وكان الكرملين قد قال الخميس، إن بوتين أمر بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار)، لمرة واحدة، للجنود المتعاقدين وأولئك الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قالت موسكو إن حملة "التعبئة الجزئية" لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط قد انتهت، لكنها أقرت بأن مشاكل شابتها.

واعتُقل أكثر من ألفي شخص في احتجاجات، وسط حالة استياء عامة بسبب استدعاء رجال للقتال، رغم أنه ينبغي إعفاؤهم لأسباب طبية، وكذلك بسبب افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية.

وفي مرسوم نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، الخميس، قال بوتين إن المبلغ يهدف إلى "اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي للجنود المتعاقدين الذين تم استدعاؤهم، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

related

تراجع نسبة انتاج القمح والحبوب في أوكرانيا

Date: 2022-04-08 09:51:38
تراجع نسبة انتاج القمح والحبوب في أوكرانيا

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

Date: 2022-02-12 06:23:22
باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أنطاليا التركية تحتضن قمة روسية- اوكرانية

Date: 2022-03-07 11:25:16
أنطاليا التركية تحتضن قمة روسية- اوكرانية

انشغلت بأوكرانيا.. مرصد حقوقي يكشف تراجع الهجمات الروسية في الأراضي السورية

Date: 2022-10-01 13:15:18
انشغلت بأوكرانيا.. مرصد حقوقي يكشف تراجع الهجمات الروسية في الأراضي السورية

روسيا تفند المزاعم الأمريكية بشأن غزو أوكرانيا

Date: 2021-12-05 04:42:11
روسيا تفند المزاعم الأمريكية بشأن غزو أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

Date: 2022-03-02 07:26:36
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

Date: 2022-02-12 08:40:53
بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل