تمهيداً لعملية مرتقبة.. تركيا تعتزم نشر أنظمة "إس-400" على الحدود العراقية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، بأن أنقرة تعتزم نشر أنظمة إس-400، على حدودها الجنوبية المتاخمة مع العراق.

ونقلت صحيفة حريت التركية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مصادر قولها، إن "القوات المسلحة التركية قد تنشر أنظمة إس-400 المشتراة من الاتحاد الروسي على طول الحدود مع العراق كجزء من خطط لإجراء عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني". ⠀

وأشارت الصحيفة، إلى أن "القوات المسلحة التركية تتوقع إجراء عملية عسكرية برية واسعة النطاق في إقليم كوردستان العراق، ضد عناصر حزب العمال"، لافتة إلى أن "هذه العملية تتم بالاتفاق مع إدارة".

ووفق الصحيفة، بدأت عملية نشر القوات المسلحة التركية والوحدات اللوجستية جزئياً، وأن أنظمة S-400 المشتراة من روسيا قد يتم نشرها أيضاً على طول الخط الحدودي كجزء من عمليات التسليم التي من المتوقع أن تتسارع بعد عطلة العيد".

ونوهت الصحيفة التركية، إلى أن "المعارضة السورية، أخبرت المسؤولين الأتراك أنهم مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن للعملية المرتقبة في العراق".

وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكوردستاني في تركيا في عام 1984 واستؤنف في عام 2015، وتوجد في إقليم كوردستان، قواعد لحزب العمال، تقوم القوات المسلحة التركية ضدها بعمليات جوية وبرية.

وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان، شمال شرق الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، مما يبرر نشرها على أساس الحاجة إلى محاربة حزب العمال الكوردستاني.