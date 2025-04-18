تمشيط وبحث مكثف.. "قسد" تلاحق خلايا داعش في مخيم الهول (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم الجمعة، عن انطلاق حملة أمنية واسعة في مخيم الهول بمشاركة (وحدات حماية المرأة) وبدعم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف تمشيط المخيم ومحيطه من خلايا تنظيم داعش التي عادت للنشاط مستغلة الفراغ الأمني والتوترات السياسية الأخيرة.

وذكرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة الكثير من التطورات الميدانية، وقد كانت على الصعيد العسكري أو السياسي، ما أتاح الفرصة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي بالتحرك والقيام بأعمال إرهابية مستفيدة من الفراغ الموجود".

وأضافت القيادة، أن "مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من أفراد عائلات تنظيم داعش، تحوّل إلى بؤرة أمنية خطيرة، إذ سجلت في الآونة الأخيرة محاولات تهريب متكررة وعمليات تجنيد سرية داخل المخيم، بالإضافة إلى العشرات من حالات التهديد والضرب للقاطنين".

وأوضحت، انه "لا يخفى على أحد محاولة التنظيم المتكررة في بث أفكاره المتطرفة في عقول الأطفال والشبان الصغار بعملية منظمة تُفرض على قاطني المخيم"، مشددة على أن "غياب الحلول الجذرية وغياب الدعم الدولي يزيد من صعوبة إدارة المخيم"، محذرة من أن "ترك الإدارة الذاتية تتحمل العبء بمفردها قد يؤدي إلى كارثة مستقبلية".

ويُعد مخيم الهول من أخطر المناطق في سوريا من الناحية الأمنية، إذ يؤوي قرابة 36 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، وتشير تقارير دولية إلى أن التنظيم يستخدم المخيم كمركز غير رسمي لإعادة التجنيد ونشر أفكاره بين قاطني المخيم.