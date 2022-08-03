تمديد هدنة اليمن لشهرين إضافيين وبايدن يشكر السعودية على جهودها

شفق نيوز / أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين والسعي لتوسيعها، فيما أكد الرئيس الأمريكي مناقشة الهدنة اليمنية مع ملك وولي عهد السعودية خلال زيارته الأخيرة للمملكة.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان أوردته شبكة "سي ان ان عربية" وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "طرفي الأزمة في اليمن اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 آب/ أغسطس وحتى 2تشرين الأول/ أكتوبر".

وبين أن "التمديد يتضمن التزاماً من الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".

وأعرب المبعوث الأممي عن "امتنانه لقيادات الطرفين لموافقتها على تمديد الهدنة وعلى استمرار انخراطها البناء معي في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها"، مؤكداً تكثيف جهوده مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسع، توطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام".

وبحسب الأمم المتحدة، كان المبعوث الخاص قد شارك مقترحاً مع طرفيّ النزاع اليمني عن اتفاق هدنة موسع وتلقى "تعليقات جوهرية" من الجانبين حول هذا المقترح.

وأوضح غروندبرغ أن "مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة".

وتابع المبعوث الأممي أن "من شأن الاتفاق الموسع أن يوفر أيضاً الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل".

وأعرب غروندبرغ عن امتنانه لما وصفه بـ"الدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي، وأخص بالذكر دعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي".

وشدد على أنه "يعوّل على تعاون الأطراف المستمر للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ جميع عناصر الهدنة والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق هدنة موسع ولوضع اليمن على مسار السلام المستدام".

من جهته رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة في اليمن.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن الهدنة كانت "موضوعاً رئيسياً" خلال زيارته للسعودية الشهر الماضي، مبيناً أن "هذه الهدنة المستمرة منذ 5 أشهر، جلبت فترة من الهدوء غير المسبوق في اليمن، وأنقذت آلاف الأرواح وجلبت ارتياحا ملموسا لعدد لا يحصى من اليمنيين".

وتابع الرئيس الأمريكي أن "الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، أكدا لي التزامهما الكامل بتمديد الهدنة، وأظهرا وفريقهما هذا الالتزام على مدار المناقشات في الأسابيع الأخيرة، وأشكرهم على ذلك".

ووصف بايدن تمديد الهدنة بأنه "خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح"، مبيناً إنها "ليست كافية على المدى الطويل وبالتالي، فإننا نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل وشامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع مدفوعات الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم بقيادة يمنية".

وتابع الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالجهود المبذولة لدفع السلام في اليمن".

يذكر أن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل، تزامنا مع شهر رمضان، ثم جرى تجديدها لشهرين آخرين في 2 حزيران/ يونيو، وهي خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "زخما إيجابيا وأخبارا جيدة لشعب اليمن الذي عانى كثيرا في هذه الأزمة التي صنعها الإنسان".