تمديد بقاء الحرس الوطني في واشنطن حتى نهاية 2026

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم السبت، عن بقاء الحرس الوطني الأميركي في واشنطن حتى نهاية عام 2026.

وبحسب قناة "أي بي سي"، الأميركية، فإن جنود الحرس الوطني سيبقى منتشرين في واشنطن حتى نهاية العام.

وأشارت إلى أن فترة وجود أفراد الحرس الوطني في العاصمة الأميركية قد تُختصر بقرار من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

ووفقاً للقناة، يوجد حالياً حوالي 2400 فرد من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، وبالإضافة إلى الجنود من واشنطن نفسها، كما جُلبت قوات من ولايات موالية للحزب الجمهوري، بما في ذلك فلوريدا وجنوب كارولينا وجورجيا وأوهايو.

وأضافت أنه سبق سحب أفراد الحرس الوطني من لوس أنجلوس وشيكاغو بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن ترمب لا يملك مبرراً كافياً لاستخدامهم هناك.

وأرسلت إدارة ترمب قوات من الحرس الوطني، حزيران/ يونيو الماضي، إلى لوس أنجلوس للتعامل مع تظاهرات اندلعت احتجاجاً على سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأميركية.