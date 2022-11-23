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تلوث الهواء يغلق المدارس في العاصمة الإيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-23T18:23:31+0000
تلوث الهواء يغلق المدارس في العاصمة الإيرانية

شفق نيوز/ أغلقت السلطات الإيرانية المدارس في العاصمة طهران، يوم الأربعاء، بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن نائب محافظ طهران عبد المالكي قوله إن "كل الفصول الدراسية في محافظة طهران، باستثناء مدن برديس وفيروزكوه ودماوند، ستقام افتراضيا الأربعاء".

واتخذت القرار اللجنة المسؤولة عن مراقبة التلوث في العاصمة.

وقال المالكي "وفق التوقعات، من المحتمل أن تستمر الأحوال الجوية الحالية حتى الخميس".

أغلقت السلطات الإيرانية المدارس مرات عدة هذا العام في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أغلقت أمس الأول الاثنين، المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء الذي يتسبب بنحو 4500 وفاة كل عام في إيران، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

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