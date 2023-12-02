تلوث الهواء يعطل المدارس في ايران

شفق نيوز/ قرر السلطات الإيرانية، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي سيما المدارس بسبب تلوث الهواء.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، في أخبار عاجلة إنه تقرر تعطيل المدارس في العديد من المدن الإيرانية بسبب التلوث الشديد في الجو.

وأشار أيضاً إلى أن تلوث الجو في البلاد سيستمر حتى بعد غد الاثنين.

وتتلقى أقسام الطوارئ في أغلب مستشفيات العاصمة طهران، أعدادا كبيرة ممن يشعرون بضيق التنفس جرّاء بلوغ نسبة تلوث الهواء مستويات خطيرة على الصحة، وفق التصريحات الحكومية الرسمية.

وتعد "ظاهرة الانقلاب الحراري" السبب الرئيسي في التلوث الجوي خلال فصل الشتاء بإيران، وتحدث عندما تصبح طبقة من الهواء الساخن على تماس مباشر مع أخرى من الهواء البارد على مقربة من سطح الأرض، وفق متخصصون.

وأطلقت إيران مشاريع لتخفيف التلوث الجوي منها حظر استخدام المركبات المتهالكة، وإقفال المناجم ومعامل إنتاج الإسمنت، ونقل المصانع إلى خارج المدن، إلا أنها فشلت حتى الآن في الحد من الظاهرة.