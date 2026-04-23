تلميح أوروبي لتركيا بشأن انضمامها للاتحاد

شفق نيوز- أنقرة

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، مارتا كوس، أن تركيا دولة لا غنى عنها بالنسبة للاتحاد، الأمر الذي لقي ترحيب أنقرة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد منذ عام 1999.

وقالت المسؤولة الأوروبية في كلمة بجلسة رسمية للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "تمتلك تركيا جيشًا كبيرًا وقويًا. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة البحر الأسود العديد من المشاكل الأمنية، تتمتع تركيا بخصائص بالغة الأهمية".

وأشارت كوس للأهمية الاقتصادية لتركيا أيضًا بالنسبة لأوروبا، وحددت مجالات الطاقة والنقل والروابط الرقمية مع مناطق البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى، معتبرةً أن العلاقة مع أنقرة أهم اقتصاديًا لأوروبا من تحالف (ميركوسور) الذي يضم دول كبيرة من أمريكا الجنوبية، بينها البرازيل.

من جانبها قالت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة التركية، إن الخطاب الجديد في البرلمان الأوروبي ينظر لأنقرة من باب قوتها العسكرية في بادرة غير مسبوقة على حد وصف الصحيفة.

وأضافت أن حديث كوس هو رسالة جديدة من بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) إلى أنقرة، تركز على القوة العسكرية والإمكانات التجارية، والموقع الاستراتيجي لتركيا في ظل تغير موازين القوى العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وربطت الصحيفة الموقف الأوروبي الجديد، بدور أنقرة المتزايد في البحر الأسود وقوتها العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (القوة العسكرية الثانية في الحلف)، ودورها المحتمل في أي اتفاق سلام محتمل للحرب الروسية الأوكرانية.