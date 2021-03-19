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تلقّي "جرعتين" من لقاح كورونا.. ضوابط السعودية للراغبين في الحج هذا العام

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-19T09:00:46+0000
تلقّي "جرعتين" من لقاح كورونا.. ضوابط السعودية للراغبين في الحج هذا العام

شفق نيوز/ أصدرت السلطات السعودية، حزمة ضوابط تتعلق بموسم الحج للعام الحالي، ومن بينها إلزام حجاج الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت صحيفة "عاجل" السعودية، أن "الضوابط تضمنت إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وأن تكون هناك جرعة ثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع".

وتضمنت الضوابط أيضا، بحسب الصحيفة، "حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات".

وأضافت أن "ضوابط حج هذا العام تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة".

ووفقا للصحفة، شددت الضوابط على أهمية "التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم".

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