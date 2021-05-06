"تلقينا أسوأ هدية".. إيران تعلن اكتشاف فيروس "هندي – كاليفورني" مركب

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس مركب جديد "هندي – كاليفورني" في البلاد.

وأضاف نمكي أنه تم العثور على سلالات جديدة لفيروس كورونا في بعض المحافظات الإيرانية، إضافة إلى السلالة البريطانية.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة بفيروس جديد مركب من السلالة "الهندية – الكاليفورنية" في مجمع يديره عمال هنود في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وتابع أنه إضافة إلى ذلك، تم اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المذكور في مصنع للفولاذ في محافظة يزد.

ووصف نمكي السلالة المكتشفة بأنها "أكثر السلالات جموحا وأسوأ هدية للبلاد".

وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة الإيراني أن أعداد الإصابات بالسلالة أفريقيا الجنوبية، في محافظة هرمزكان، ارتفعت إلى 5 حالات كما تم الإبلاغ عن 30 حالة مشتبه في إصابتها.

وأضاف نمكي أنه تم تحديد ثلاث إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية في محافظة قم البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا في إيران.

و أثار دخول هذه الفيروسات المتحورة التي لها سرعة تفشي وقدرة أكبر من السلالات الأخرى، أثارت قلقًا عالميًا، وتأتي في وقت تواجه فيه إيران الموجة الرابعة من تفشي كورونا وأن العديد من المحافظات الإيرانية تمر بوضعية حمراء (عالية الخطورة) من المرض ولا تزال عملية التطعيم العام للقاح كورونا في إيران، متأخرة وتسيير ببطء ملحوظ.

وحذر نمكي أن الكوادر الطبية يعانون من "تعب مفرط"، وفي حال تفشي السلالات الجديدة مجددا في البلاد لا يمكن ضمان تحمل النظام الصحي لهذه المتاعب.

من جهته، طالب رئيس لجنة الصحة والعلاج التابعة للبرلمان الإيراني بمنع السفر في عطلات عيد الفطر المبارك.