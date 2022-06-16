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تلفزيون: القوات الأميركية نقلت مسؤول الرقة في داعش إلى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-16T12:50:32+0000
تلفزيون: القوات الأميركية نقلت مسؤول الرقة في داعش إلى العراق

شفق نيوز/ نقلت قناة "العربية" الفضائية الممولة من قبل السعودية، اليوم الخميس، عن مصادرها القول إن القوات الأميركية نقلت هاني الكردي مسؤول الرقة في تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

واعتقلت القوات الامريكية القيادي في تنظيم داعش، فجر اليوم، هاني أحمد الكردي والذي كان يتولى منصب والي الرقة.

وأشارت مصادر أمريكية استخباراتية إلى أن الخبير في تجميع العبوات الناسفة، هاني أحمد الكردي، هو القيادي البارز في تنظيم داعش الذي تم اعتقاله في عملية شمال سوريا. ويُعرف الكردي أيضًا باسم "والي الرقة".

وكانت الرقة في شمال سوريا منذ عدة سنوات عاصمة الخلافة الإسلامية التي أسسها التنظيم المتشدد.

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