مسؤول أمريكي يتوقع هجوماً صاروخياً من ثلاث دول واسرائيل تعلن اعتراض مسيرات إيرانية

شفق نيوز/ أعلنت قناة 12 الإسرائيلية، عن بدء اعتراض طلائع المسيرات الإيرانية شرق سوريا وفي أجواء الأردن، وذلك بعد هجوم إيراني واسع شنه الحرس الثوري.

وفي أعقاب ذلك، قال مسؤول أميركي لتلفزيون ABC: نتوقع في الساعات المقبلة، إطلاق صواريخ من إيران وجنوب لبنان وربما حتى من اليمن بالإضافة إلى طائرات بدون طيار.

أكد التلفزيون الإيراني مساء السبت أن الحرس الثوري بدأ يشن هجمات واسعة النطاق عبر طيران مسير ضد أهداف إسرائيلية.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني كتب المرشد الإيراني علي خامنئي في تدوينة خاصة: "سيتم معاقبة النظام الشرير".

من جانبه قال الحرس الثوري حول هجومه:" رداً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أطلقنا عشرات المسيّرات والصواريخ في اتجاه أهداف إسرائيلية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أكد بدء هجوم عبر مسيرات إيرانية صوب إسرائيل، وقال إن وقت وصولها قد يستغرق ساعات.

وقال هغاري في كلمة له: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من دخول أراضي إسرائيل، إذا لم ننجح - سيتم تنشيط صفارات الانذار".

وفي غضون ذلك؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الحديث عن بدء الهجوم الإيراني؛ إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، دفاعيًا وهجوميًا".