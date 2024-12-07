تكهنات بمغادرته دمشق.. المعارضة تواصل البحث عن الأسد وتوقعات امريكية بسقوطه خلال أيام

شفق نيوز/ قالت شبكة سي إن إن الامريكية، يوم السبت، إن الحرس الرئاسي لم يعد منتشرا في مقر إقامة بشار الأسد ما يعزز التكهنات بمغادرته دمشق.

ونقلت الشبكة الامريكية عن مصدر مطلع قوله، إن "المعارضة لا تملك معلومات استخباراتية مؤكدة عن مكان وجود الأسد وتواصل بحثها عنه".

كما نقلت سي إن إن عن 5 مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "مسؤولين في إدارة بايدن يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام الأسد في غضون أيام".

واليوم السبت، أعلنت المعارضة السورية، "تحرير" مراكز محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، لافتة إلى أن قواتها بدأت في تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق.

وكانت وكالة رويترز، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة حمص من محوري الشمال والشرق.

وإثر هذه التطورات، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أهمية إجراء "حوار سياسي" بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل المعارضة، وسط هجوم غير مسبوق تشنه الفصائل، أتاح لها السيطرة على مناطق عدة، في تحول مفاجئ لمواقف طهران الداعمة للنظام السوري، منذ أكثر من 13 عاماً.