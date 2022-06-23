تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

شفق نيوز / كلف البرلمان اللبناني، يوم الخميس، نجيب ميقاتي برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد حصوله على عدد كاف من الأصوات.

وجرى استدعاء ميقاتي إلى القصر الجمهوري لتكليفه بالتشكيل، بحضور رئيس البرلمان نبيه بري.

وحصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصل 128 نائباً، في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون.

وبدأ الرئيس اللبناني، صباح الخميس، مشاورات مع أعضاء الكتل النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد بعد الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي.

ومع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد على نطاق واسع أن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات.

ورجح محللون وسياسيون أن تزداد عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، تعقيداً بسبب الصراع الذي يلوح في الأفق بشأن من سيخلف الرئيس عون، عندما تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل.