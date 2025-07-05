تكساس.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إلى 27 شخصاً

شفق نيوز - تكساس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، بارتفع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 27 بينهم 9 أطفال.

ونقلت شبكة "CNN" عن الشرطة المحلية القول إن "سلطات تكساس انتشلت جثث 27 شخصا على الأقل بينهم 9 أطفال بعد فيضانات كارثية ضربت أجزاء من الولاية".

وأشارت الشرطة المحلية، إلى أنه "تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية".

وأعلنت السلطات المحلية بولاية تكساس الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أن عواصف رعدية وأمطار غزيرة تسببت في سيول مدمّرة ومميتة اجتاحت مناطق على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً.