"تكريماً لذكراه".. الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة لأرملة المعارض الروسي نافالني

شفق نيوز/ اكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد، إن أرملة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (47 عاما) الذي أعلنت وفاته في السجن، سيتم الترحيب بها، يوم غد، في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد.

وقال بوريل في بيان على منصة أكس وتابعته وكالة شفق نيوز: "سأرحب بيوليا نافالنايا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسيرسل وزراء الاتحاد رسالة دعم قوية للذين يكافحون من أجل الحرية في روسيا"، مضيفا أنه "سيتم تكريم ذكرى نافالني".

وأثارت وفاة نافالني موجة تنديد في الدول الغربية التي حملت روسيا المسؤولية، فيما لزم الكرملين الصمت حيال هذا الحدث.

ورغم القمع الصارم والتحذيرات، شارك مئات الروس في تجمعات صغيرة في عدة مدن تكريما لنافالني، أشد معارضي الكرملين الذي أعلنت وفاته في معتقل في منطقة القطب الشمالي الروسية.

وأوقفت السلطات الروسية أكثر من 400 شخص، الجمعة والسبت، خلال تجمعات جرت في 36 مدينة، ولاسيما سانت بطرسبرغ وموسكو، بحسب منظمة "أو في دي إنفو" غير الحكومية لحقوق الإنسان.