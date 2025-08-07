تكرار الفاجعة وارد.. سلم الطوارئ غائب عن مباني بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

في ظل موجة إجراءات السلامة التي باتت تطبق في مختلف المحافظات، عقب فاجعة الكوت حيث احترق "هايبر ماركت" وأدى لوفاة قرابة 70 شخصا بسبب غياب مخارج وسلالم الطوارئ، انتقد مواطنون في بغداد غياب هذه الإجراءات في البنايات، وإن وجدت فهي "شكلية".

ويعد سلم الطوارئ من أبرز إجراءات السلامة في المباني، لكونه يمثل مخرجا سريعا للطبقات العليا في المبنى، لكنه يغيب عن بنايات العاصمة.

ويقول مواطنون لوكالة شفق نيوز، إن "مئات المباني في بغداد لا تحتوي على سلم طوارئ، والبعض الاخر منها يحتوي على سلم طوارئ شكلي فقط".

وحذروا من "تكرار حادثة واسط في بغداد خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها العاصمة".

ويقول المواطن عبدالعزيز، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "بنايات بغداد منذ ان إنشائها لا تحتوي على سلم طوارئ، واذا ارادت الجهات الحكومية تطبيق القانون فاغلب بنايات بغداد مهددة بالإغلاق".

ويكمل: السبب ليس في اصحاب المباني، بل بالرشى التي تمنح لمؤسسات الدولة مقابل التغاضي عن هذه الإجراءات".

وتوجد بنايات في بغداد تعود لعام 1970، وهي الأخرى لا تحتوي على سلم طوارئ، علما انها تحتوي على اكثر 7 طبقات، وتقع وسط العاصمة ابتداء من ساحة الفردوس وصولا إلى باب المعظم".

وشهدت محافظات عراقية عدة، ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الحديد وأجور الأعمال الإنشائية والتأهيلية، نتيجة لتشديد إجراءات السلامة العامة التي أعقبت حادثة حريق "هايبر الكوت"، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول هشاشة معايير السلامة في الأبنية التجارية والمولات والمطاعم.

وفرضت مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات تعليمات أكثر صرامة، تلزم أصحاب المنشآت التجارية بإجراء تحسينات فورية تتعلق بمنظومات الإخلاء والطوارئ ومخارج الهروب، وأدت هذه المتطلبات إلى زيادة كبيرة في الطلب على المواد الإنشائية، خصوصاً الحديد، وأجور العمالة الفنية المختصة.