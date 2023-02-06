تقييم لإمكانية حدوث تسونامي جراء زلزال تركيا المدمر

شفق نيوز/ سقط 15 قتيلا على الأقل جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا، الاثنين، حسب حصيلة جديدة نقلتها وكالة "فرانس برس" عن السلطات التركية.

وأعلن حاكم إقليم عثمانية التركي مقتل 5 بعد الزلزال وانهيار 34 مبنى، وفقا لـ"رويترز".

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية شانلي أورفا في تركيا، إن خمسة لقوا حتفهم كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال.

وقال مسؤول أمني تركي إن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال، متحدثا عن "وجود ناس تحت الأنقاض".

وأشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.

وقال موقع Globe Echo نقلا عن مواقع عربية إن سكان لبنان والأردن والعراق وقبرص وأرمينيا وسوريا شعروا بالزلزال.