تقرير: 250 محاولة انتحار في إيران يومياً

شفق نيوز/ في أعقاب أنباء عن محاولة انتحار 84 شخصًا في يوم واحد في طهران، أفاد طبيب نفسي، استنادًا إلى إحصائيات المؤسسات الرسمية الإيرانية في السنوات الأخيرة، بأن "حوالي 250 محاولة انتحار" تحدث يوميًا في البلاد.

وفي إشارة إلى الإحصائيات المتوفرة في هذا الصدد، قال أمير حسين جلالي، الطبيب والمعالج النفسي، في حديث له مع صحيفة "همشهري"، اليوم الاثنين 19 أبريل (نيسان): "في إيران، لدينا حوالي 13 إلى 14 حالة وفاة بسبب الانتحار كل يوم، ومعدل المحاولات هو ضعف هذا العدد بـ 20 إلى 30 مرة، أي حوالي 250 محاولة انتحار يومي في البلاد".

وأضاف: "في محافظة طهران، العام الماضي، كانت هناك حالتان أو ثلاث حالات وفاة مسجلة بسبب الانتحار كل يوم، مما يشير إلى 40-90 محاولة انتحار يوميًا في هذه المحافظة". بحسب إيران انترناشيونال.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "ركنا" أن 84 حالة انتحار حدثت في طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الاجتماعية في البلاد نفى هذه المزاعم إلا أن صحيفة "همشهري" كتبت أن هذا التقرير يتحدث عن "محاولات الانتحار"، حيث توفي ما بين 10 إلى 12 شخصًا منهم وتم إنقاذ الآخرين.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار الطبيب النفسي إلى زيادة محاولات الانتحار مع استمرار أزمة وباء كورونا، قائلاً: "كلما استمرت هذه الأزمة، زاد احتمال قيام الأشخاص المعرضين للخطر بالانتحار".

يشار إلى أن مسؤولي النظام الإيراني يرفضون تقديم إحصائيات شفافة وموثقة عن حالات الانتحار في البلاد.