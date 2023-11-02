تقرير يكشف عن "معارضة مشتعلة" داخل الخارجية الأميركية بسبب "الصك الأبيض" لإسرائيل

شفق نيوز/ وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مشاعر الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية بأنها "غضب وصدمة ويأس غير معلن" مما اعتبروه بمثابة "صك على بياض" منحته واشنطن لإسرائيل، في حربها ضد حماس، في وقت يشهد قطاع غزة قصفاً عنيفاً للمدنيين والأحياء السكنية أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا أغلبهم أطفال.

ووفقاً لتقرير المجلة فإن هذا الوضع، دفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى إرسال رسالة مطولة إلى موظفي السلك الدبلوماسي الأميركي طالباً منهم "توسيع مساحة النقاش والمعارضة، لجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل".

وأشار بلينكن، في رسالته بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي اطلعت المجلة على نسخة منها، إلى مدى "صعوبة" الأزمة الحالية بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية، وكرر دعواته ودعوات الرئيس، جو بايدن، لإسرائيل لـ"احترام سيادة القانون والمعايير الإنسانية الدولية"، مؤكداً في الوقت نفسه "دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم الضخم الذي شنه مسلحو حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

المعارضة الداخلية

وأكدت رسالة بلينكن أن إدارة بايدن "ترحب بالمعارضة الداخلية" من خلال القنوات المناسبة. "نحن نفهم، ونتوقع ونقدر، أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات سياسية مختلفة، ولديهم معتقدات شخصية مختلفة، ولديهم معتقدات مختلفة حول ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، علق على الأمر بالقول: "نعتقد أن هذه إحدى نقاط القوة لدى هذه الحكومة" الأميركية.

عاصفة متصاعدة

وبينما كان بلينكن منشغلاً بالتنقل بين عواصم الشرق الأوسط، في جولات ماراثونية لمعالجة الأزمة الإقليمية الهائلة التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت "عاصفة متصاعدة" من المعارضة تتنامى في السلك الدبلوماسي الأميركي.

ويقول تقرير "فورين بوليسي" إن "الغضب" في أوساط السلك الدبلوماسي الأميركي، توسع ليشمل موظفين في مجلس الأمن القومي، ووكالات أخرى، حيث تحول الأمر إلى "موجة معارضة شديدة" لنهج بايدن الأولي تجاه الحرب، ما وضع كبار موظفي الإدارة في موقف دفاعي في الخارج والداخل.

وما يزيد المسألة تعقيداً، أن اعتراضات موظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والوكالات الأخرى، التي كشف عنها أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين في مقابلات مع مجلة "فورين بوليسي"، تتزامن مع رد فعل عنيف حاد ضد سياسات بايدن خارج واشنطن وبين الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين العرب.

فقد كشف استطلاع جديد أن نحو 59% من الأميركيين العرب كانوا يدعمون بايدن في عام 2020، لكن هذا الدعم في سباق الرئاسة المقبل 2024 انخفض إلى 17%.

وأشار تقرير المجلة إلى أن تصاعد المعارضة الداخلية بشأن سياسات أميركا تجاه الحرب في غزة، تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه فترة بلينكن في وزارة الخارجية حتى الآن، حسبما يؤكد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.

ونقلت المجلة عن، آرون ديفيد ميلر، الباحث في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي والخبير السابق في وزارة الخارجية لشؤون المفاوضات العربية الإسرائيلية أنه "خلال 25 عاماً من العمل في وزارة الخارجية، لم أر شيئاً كهذا من قبل".

تغيير النهج

ومع تصاعد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة الأسبوع الماضي، غيرت إدارة بايدن نهجها، وحثت إسرائيل علناً وسراً على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة فتح وصول غزة إلى المياه والوقود والإمدادات. والإمدادات الإنسانية، وفق المجلة.

ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال تصر على تنفيذ خطط دعم لإسرائيل في مواجهة حماس، عبر شحن الأسلحة وإرسال خبراء عسكريين، وتسيير حاملتي طائرات إلى المنطقة، إلا أن بلينكن، الذي أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، دعا إلى "هدنات إنسانية قصيرة" للسماح بوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

وأدت مشاهد الجثث المتناثرة في أروقة مستشفيات قطاع غزة، وخاصة الضحايا الأطفال والنساء، وتدمير المنازل بشكل عشوائي إلى تغيير السياسة الأميركية التي باتت تركز أكثر على أولويات إنسانية.

وقد أعرب مسؤولو الإدارة الأميركية بشكل خاص عن مخاوفهم العميقة بشأن الكيفية التي أدت بها حملة القصف والغارات الإسرائيلية على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع عدد القتلى المدنيين، ونجح المسؤولون الأميركيون في الضغط على إسرائيل لاستئناف إمدادات المياه إلى غزة، وفي المجلة.

معارضة مشتعلة

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه من الصعب تحديد إلى أي مدى ساعدت ردود الفعل العنيفة بين الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين، إن وجدت، بما في ذلك من خلال قنوات المعارضة الرسمية، في تشكيل هذا التغيير في اللهجة الأميركية تجاه إسرائيل، وفق تقرير "فورين بوليسي".

لكن المجلة تشير إلى أن المعارضة "ما تزال مشتعلة وستختبر رد إدارة بايدن على المزيد من التقلبات في الصراع، المزيد من الاعتراضات الداخلية من صناع السياسات على كل المستويات في الأسابيع المقبلة، يمكن أن تغير حسابات الدولة الوحيدة التي لا يزال بإمكانها تخفيف نهج إسرائيل في الحرب".

وتشير المجلة إلى أن أروقة وزارة الخارجية الأميركية شهدت المعارضة أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما تمسك بايدن بنهجه المتمثل في تقديم الدعم غير المقيد لإسرائيل.

ونقلت المجلة عن، جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية الذي عمل في مجال نقل الأسلحة، واستقال في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجاً على سياسات الإدارة بأنه "لا يوجد مجال لأي نقاش".

وأضاف أن "التعليقات التي سمعتها من الآخرين داخل القسم أنهم عندما حاولوا إثارة هذه القضايا، كان الناس سعداء بالحديث عن مشاعرهم الشخصية أو انزعاجهم، ولكن بمجرد الدخول في أي مناقشات سياسية صعبة، يقال لهم: هذا يأتي من الأعلى".

وقد اعترض مسؤولو الإدارة الأميركية بشدة على هذا التوصيف، وقالوا إن الإدارة ظلت ثابتة في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بكل القانون الدولي أثناء دفاعها عن نفسها.

ويقول آخرون إن السلك الدبلوماسي الأميركي كان منزعجاً من اندفاع بايدن لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة بدلاً من العمليات الأكثر دقة واستهدافا للقضاء على قيادة حماس إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لإسرائيل.