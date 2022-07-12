تقرير: إيران قد تستفز بايدن بهجمات خلال زيارته للسعودية

شفق نيوز/ نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بعض الخبراء في الشأن الإيراني يتوقعون أن طهران قد تسعى إلى شن هجمات تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط وقمته التي سيعقدها مع زعماء عرب في السعودية.

وورد في الصحيفة أن إيران قد تحاول عرقلة زيارة بايدن المقبلة إلى الشرق الأوسط من خلال السماح لميليشياتها في المنطقة بارتكاب استفزاز، مثل توجيه ضربة صاروخية تستهدف منشأة عسكرية أمريكية.

وكتب مايكل آيزنشتات، مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال على موقع المعهد على الإنترنت أن ”هجومًا خلال القمة يمكن أن تكون له فوائد عديدة لطهران“.

وأوضح أن من بين الفوائد المحتملة ”إذلال الولايات المتحدة، ومضيفيهم السعوديين، وإظهار أن واشنطن لا تستطيع حماية أصدقائها حتى أثناء زيارة الرئيس ”.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مسألة إيران خلال زيارة بايدن للمنطقة التي ينتابها القلق إزاء نفوذ طهران وميليشياتها المسلحة في الإقليم.