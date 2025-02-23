تقرير: هجمات الحوثي تعيد نشاط قراصنة الصومال بعد عقد من السبات

شفق نيوز/ دمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أواخر عام 2023، التوازن الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد السابق وجعلت القرصنة خياراً مربحاً مرة أخرى.

وبحسب تقرير لموقع "CNN بالعربية" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية العابرة للبحر الأحمر. بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتشرين الأول: أكتوبر 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة.

ويعتقد محللون إن هذه الهجمات دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، وأن إعادة التوزيع هذه جعلت السفن التجارية التي كانت تتجول حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط الهندي.

لكن هذا ليس العامل الوحيد في الانتعاش الحالي للقراصنة، فقد أزالت منظمات التجارة البحرية المحيط الهندي باعتباره منطقة عالية الخطورة في كانون الثاني/ يناير 2023، مشيرة إلى "تحسن كبير في وضع القرصنة في المنطقة"، ما أدى إلى التوقف عن استخدام الحراس المسلحين وتجاهل ممارسات الحماية.

ونتيجة لذلك اُختطفت ثلاث سفن، وتم الصعود إلى سفينتين وإطلاق النار عليهما، وتم الإبلاغ عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، للفترة من 1 كانون الثاني/ أيلول إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وفقاً لمكتب الملاحة البحرية الدولي.

وكانت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وصلت إلى ذروتها في عام 2011، إلى مستوى قياسي بلغ 237، مما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وفقًا لتقرير واحد. تم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الأشهر الـ12.

ومنذ العام 2012، انخفض عدد هجمات القرصنة الصومالية بشكل حاد مع نجاح تدابير مكافحة القرصنة ــ وجود بحري دولي أكبر؛ وتشريعات لملاحقة القراصنة المشتبه بهم داخل المنطقة؛ وسفن تحمل حراسًا مسلحين وأفضل ممارسات الإدارة ــ كما يقول الخبراء.

لكن، أضاف الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة طبقة أخرى من التعقيد إلى التجارة البحرية العالمية، والتي تكافح بالفعل الصدمات الاستراتيجية لأزمة البحر الأحمر.

واليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتزايدة للقراصنة الصوماليين بناءً على تحالفهم المزعوم مع جهات فاعلة إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين.

وفقاً لتقرير "لويدز ليست" نقلاً عن "سي هوك ماريتايم إنتليجنس"، فأنه "هذا التحالف الإستراتيجي للحوثيين يسمح بفرض سيطرتهم على طرق الشحن بينما يمولون عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".