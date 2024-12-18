تقرير أممي: 66 مليون شخص يعانون من الجوع في الدول العربية

شفق نيوز/ كشف تقرير لست منظمات أممية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع معدلات الجوع في المنطقة العربية لمستويات غير مسبوقة في العام 2023 بسبب النزاعات والتوترات.

وذكر التقرير أن عدد من يعانون الجوع في المنطقة العربية بلغ نحو 66.1 مليون شخص يمثلون 14% من سكان المنطقة، بحسب شبكة "CNBC عربية".

وأشار التقرير إلى أن جميع سكان غزة عانوا بحلول حزيران/ يونيو الماضي من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوح غير المسبوقة.

وأوضح أن معدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات وصلت إلى 26.4% بما يزيد بأربعة أضعاف عن الدول المستقرة، متوقعاً استمرار التدهور في مؤشرات الأمن الغذائي بالمنطقة بسبب النزاعات في غزة والسودان واستمرار موجات الجفاف في عدد من الدول.