سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تقرير أممي يكشف سرقة كوريا الشمالية 300 مليون دولار عبر القرصنة الالكترونية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-10T18:07:52+0000
تقرير أممي يكشف سرقة كوريا الشمالية 300 مليون دولار عبر القرصنة الالكترونية

شفق نيوز/ كشف تقرير سري للأمم المتحدة، يوم الاربعاء، "سرقة كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة".

وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها هذه البلاد بين 2019 ونوفمبر 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار"، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.

وجرت قرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، بحسب ما أفاد به التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وأضاف التقرير أنه "تمت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020".

وقال التقرير إن "كوريا الشمالية قامت بتعبئة آلاف القراصنة الالكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم"، مضيفاً: "وتشمل مهمتهم أيضا إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي".

وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم "حققوا بقرصنة في سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار".

وأضاف الخبراء أن كوريا الشمالية "سرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية".

وكشف التقرير أنه "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقا لتبييض العائدات غير المشروعة، وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".

related

كوريا الشمالية تعدم صياداً استمع لمحطة راديو أجنبية

Date: 2020-12-22 05:06:33
كوريا الشمالية تعدم صياداً استمع لمحطة راديو أجنبية

بيونغ يانغ تطلق مقذوفين "مجهولي الهوية" والجيش الكوري الجنوبي يعلن جهوزيته

Date: 2020-03-02 07:31:20
بيونغ يانغ تطلق مقذوفين "مجهولي الهوية" والجيش الكوري الجنوبي يعلن جهوزيته

جونغ: اميركا العدو الأكبر

Date: 2021-01-09 05:05:50
جونغ: اميركا العدو الأكبر

الكشف عن مصير الرئيس الكوري الشمالي

Date: 2020-04-26 08:05:14
الكشف عن مصير الرئيس الكوري الشمالي

زعيم كوريا الشمالية يستأنف نشاطه وترامب يرفض التعليق

Date: 2020-05-02 08:06:41
زعيم كوريا الشمالية يستأنف نشاطه وترامب يرفض التعليق

الدكتاتور الكوري "في غيبوبة" وشقيقته في الواجهة

Date: 2020-08-24 07:06:34
الدكتاتور الكوري "في غيبوبة" وشقيقته في الواجهة

بعد فشل قمته مع ترامب.. الزعيم الكوري الشمالي يعدم مبعوثه إلى واشنطن

Date: 2019-05-31 13:37:31
بعد فشل قمته مع ترامب.. الزعيم الكوري الشمالي يعدم مبعوثه إلى واشنطن

زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 موظفين بسبب "نقاش على العشاء"

Date: 2020-09-12 16:07:12
زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 موظفين بسبب "نقاش على العشاء"