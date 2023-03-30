تقرير أممي يحذر: مستويات الجوع في الدول العربية بلغت مرحلة "حرجة"

شفق نيوز/ كشف تقرير مشترك لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، أن مستويات الجوع وسوء التغذية في الدول العربية بلغ مرحلة "حرجة" بعد تفشي وباء كورونا وحرب أوكرانيا.

وذكر التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

وأوضح أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55% منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.

وحذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلبًا على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.

واشار إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.

وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.

ووفقا للتقرير، ما تزال المنطقة العربية تعاني أشكالًا متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5%)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال في المنطقة (7.8%) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7%)، وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020.