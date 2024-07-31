تقرير أممي صادم عن تعذيب فلسطينيين في سجون إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بأن آلاف الفلسطينيين تم إبعادهم قسرا عن غزة، وأحيانا تم اعتقالهم في ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.

جاء ذلك، بحسب تقرير للمفوضية، مكون من 23 صفحة، يستند في الأساس إلى مقابلات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود.

وذكر تقرير المفوضية، أن "الكثير من أولئك الذين تم اعتقالهم في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها".

وأضاف التقرير، أن المعتقلين كان يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية "أشبه بالأقفاص"، وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة "عراة لا يرتدون سوى حفاظات".

ووفق تقرير الأمم المتحدة للحقوق الإنسان، فإن "53 معتقلا لقوا حتفهم في أثناء الاحتجا"، مردفاً بالقول إن "المعتقلين احتجزوا بشكل عام في سرية، دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين".