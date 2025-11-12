تقرير أممي: بؤر المجاعة منتشرة في 4 دول عربية وتهدد اثنتين أخريين

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وكالتان أمميتان معنيتان بالغذاء، يوم الأربعاء، وجود 4 بؤر عربية للمجاعة من أصل 16 بؤرة حول العالم، وأشارتا إلى وجود بلدين آخرين مهددين بالمجاعة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، التابعتان للأمم المتحدة في تقرير مشترك، إن "النزاعات والعنف هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد في غالبية البلدان المعرضة للخطر".

ووفقاً للتقرير فإن دولاً عربية مثل فلسطين، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، جاءت ضمن أسواء البلدان إضافة إلى هايتي ومالي، حيث "يواجه السكان خطراً وشيكاً لجوع كارثي".

واعتبر التقرير كلاً من الصومال وسوريا، إلى جانب أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ونيجيريا "محل قلق بالغ"، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، فضلا عن لاجئي الروهينغا في بنغلادش.

وتعليقاً على التقرير، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، في تصريح صحفي "نحن على شفير كارثة جوع يمكن تجنبها تماماً، وتهدد بتفشي المجاعة على نطاق واسع في العديد من البلدان"، محذرة من أن عدم التحرك "سيؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار والهجرة والنزاع".

وأشار التقرير إلى أن تمويل الإغاثة الإنسانية يعاني "نقصاً خطيراً"، إذ لم يتم جمع سوى 10.5 مليار دولار من أصل 29 مليار دولار مطلوبة لمساعدة المعرضين للخطر.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بسبب تخفيضات التمويل، قلص المساعدات المقدمة للاجئين والنازحين، بينما علق برامج التغذية المدرسية في بعض البلدان.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن الجهود المبذولة لحماية سبل العيش الزراعية مهددة، و"هي ضرورية لتحقيق استقرار إنتاج الغذاء ومنع تكرار الأزمات".

وأضافت أنه "يلزم توفير التمويل للبذور وخدمات صحة الثروة الحيوانية، قبل بدء مواسم الزراعة أو حدوث صدمات جديدة".

وتعاني دول عربية عدة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة وغيرها من عوامل داخلية وخارجية، وهو ما يجعل شرائح واسعة من سكانها مهددة بالمجاعة ونقص الموارد.