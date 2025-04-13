تقرير أممي.. "اغتصاب" طفل كل نصف ساعة في هذه الدولة

شفق نيوز/ كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عن تعرض آلاف الأطفال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لـ"الاغتصاب والعنف الجنسي"، خلال شهرين فقط من تاريخ النزاع.

واعتمد التقرير الأممي على معلومات الجهات العاملة في مجال حماية الطفل على الأرض، ويفيد التقرير بأن الأطفال يُشكّلون ما نسبته بين 35 و45% من حوالي عشرة آلاف حالة اغتصاب وعنف جنسي تم الإبلاغ عنها خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير فقط من هذا العام.

واستناداً إلى هذه البيانات الأولية، قال المتحدث باسم "اليونيسف"، جيمس إلدر، إن "طفلاً يُغتصب كل نصف ساعة"، في شرق الكونغو، لما أشار إليه بأنه أشد مرحلة من الصراع في المنطقة هذا العام.

وفي منشور على موقع "اليونيسف" الرسمي على منصة "أكس"، ظهر إلدر في مقطع مصور وهو يتحدث عن "أزمة منهجية" يعاني منها الأطفال في شرق الكونغو.

ويضيف إلدر بالقول "تعرض آلاف الأطفال للاغتصاب والعنف الجنسي خلال شهرين فقط في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وفي مؤتمر صحفي من العاصمة الكونغولية غوما، قال إلدر: "لا نتحدث عن حوادث معزولة، نحن نتحدث عن أزمة منهجية. نرى ناجين في سن الطفولة. إنه سلاح حرب وتكتيك متعمد للإرهاب. وهو يدمر الأسر والمجتمعات. إن حقيقة أن هذا قد يكون مجرد غيض من فيض.. يجب أن تهزنا في الصميم. وبالتأكيد، يجب أن يفرض علينا اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية".

وأضاف المسؤول الأممي إلدر أن هناك حاجة فعلية إلى بذل جهود وقائية إضافية وخدمات تركز على الناجين من حوادث الاغتصاب، تشمل وسائل سهلة وآمنة يلجأ إليها الناجون للتبليغ عن الإساءة دون خوف.

وتابع إدلر بالقول "يجب أن يرى الناجون العالم يقف معهم لا أن يتجاهلهم، ويجب أن يواجه الجناة العدالة".

وأشار إلدر إلى مخاطر مترتبة على أعمال العنف هذه، والتي قد تؤثر على خفض التمويل بشكل مباشر لجهود الاستجابة.

وشدد المتحدث باسم اليونيسف على أن الأطفال الكونغوليين لم يسلموا من عواقب أزمة التمويل الإنساني العالمية. وأكد أنه إذا لم تتمكن المنظمة من سد الفجوة التمويلية المتبقية بعد إنهاء برامج الخدمات الإنسانية الرئيسية، فسيُحرم 250 ألف طفل من الخدمات الحيوية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية.

يأتي هذا التقرير الأممي في سياق الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو شهرين بين طرفين متصارعين هما القوات الكونغولية والقوات الموالية لرواندا في الجبهة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما حثت القوى الإقليمية على إنهاء الصراع الدموي مخافة توسعه إلى حرب أوسع وامتداده إلى الدول المجاورة.

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل الآلاف وإجبار أعداد كبيرة على الفرار من منازلهم بينما تدق المنظمات الصحية ناقوس الخطر في ظل خطر تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة القتال العنيف الدائر في المنطقة، وصعوبة الوصول على الخدمات الصحية.