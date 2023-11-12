تقرير أمريكي: صراع حماس وإسرائيل يؤجج حرباً من نوع آخر بين الأجيال

شفق نيوز/ كشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن حرب من نوع آخر صنعها الصراع بين حركة حماس وإسرائيل، باتت تشكل تهديداً يقوض كل جهود سنوات الماضية في التقريب بين الأجيال الفلسطينية الإسرائيلية.

ويرى الموقع الأمريكي أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشهد هذه الأيام نقطة تحول، "ومنعطفاً خطيراً جداً" يتمثّل بتجدّد الصراع وتنامي الكراهية بين مجتمع الشباب، بعد مراحل طويلة من الانفتاح وتقبّل الآخر، بفعل ما تنقله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مشاهد للقتل والدمار والعنف بفعل الحرب بين حماس وإسرائيل حالياً، وفقاً لموقع "إرم نيوز" الإماراتي.

ويقول الموقع إنه بالنسبة للعديد من العرب والمسلمين الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً، هذا ليس صراعاً إسرائيلياً فلسطينياً بين الآباء الذين شهدوا الحروب العربية الإسرائيلية السابقة وما خلّفته من ضحايا وتهجير ونكبات.

وبحسب التقرير الأمريكي إنها الآن لحظة حاسمة بالنسبة لجيل الشباب الذي يتابع أدق التفاصيل، ويشعر بأنه مستهدف وجزء لا يتجزأ من هذا الصراع، ويحظى بتضامن غير مسبوق بفعل الاحتجاجات والتظاهرات التي تهزّ شوارع العالم أجمع يومياً.

وحذّر التقرير من ردود الفعل الغاضبة التي يمكن مشاهدتها سواء من جانب المستوطنين الشباب الذين ارتفعت وتيرة تعدياتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أو من قبل الشباب الفلسطيني المنتشر في دول العالم كافة ضد الجاليات اليهودية، أو حتى ضد حلفائها الأمريكيين والغربيين.

وأضاف أن الحلّ الأمثل للسيطرة على عدم تنامي العنف خارج حدود غزة، خصوصاً بين فئة الشباب، وتوسع دائرة الصراع في الشرق الوسط والعالم بالتزامن مع التعاطف والغضب العالمي لسقوط أكثر من 11 ألف قتيل جلّهم من الأطفال والنساء في غزة؛ هو العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حلّ الدولتين.

ويُقصد هنا تفعيل جهود حقيقية مثل تلك التي رافقت مؤتمر مدريد 1991، مع التركيز على رؤية التكامل الإقليمي، وليس العزلة، لغزة والفلسطينيين.

ويجب أن تكون المرحلة النهائية أكبر وأكثر جرأة من مجرد الحديث عن حلّ الدولتين، والدور المحتمل للسلطة الفلسطينية، وما إذا كانت هناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو عربية أم لا، وكلها ضرورية بالطبع، ولكنها ليست كافية لرسم خطة لحلّ المشكلة تتمثّل بمسار جديد لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بعد هذه الحرب.