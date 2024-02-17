تقرير أمريكي: إسرائيل وراء الهجمات الأخيرة في إيران

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، يوم السبت، عن تنفيذ إسرائيل هجمات سرية داخل إيران هذا الأسبوع، مستهدفة خطي أنابيب رئيسيين للغاز الطبيعي، ما أدى إلى تعطيل تدفق غاز الطهي والتدفئة إلى محافظات يسكنها الملايين.

واستند تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على هذه المعلومات نقلاً عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت انفجارات ناجمة عن الهجمات وقعت حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى رعب السكان الذين فروا من منازلهم وتدفقوا إلى الشوارع، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

واستهدفت الهجمات نقاط عدة على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري، لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في 5 محافظات على الأقل بأنحاء إيران.

وتحمل خطوط الأنابيب الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان، ويمتد أحدها على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية مع أذربيجان.

وتمثل الضربات تحولا ملحوظا في حرب الظل التي تشنها إسرائيل وإيران منذ سنوات جوا وبرا وبحرا، بما يشمل الهجمات الإلكترونية.

ولطالما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في إيران، ونفذت عمليات لاغتيال علماء وخبراء نوويين داخل البلاد وخارجها، كما شنت أيضا هجمات إلكترونية لتعطيل الخوادم التابعة لوزارة النفط، مما تسبب في اضطرابات بمحطات الوقود في أنحاء إيران.

لكن مسؤولين ومحللين أبلغوا "نيويورك تايمز"، بأن تفجير أجزاء من البنية التحتية للطاقة في إيران، التي تعتمد عليها الصناعات وملايين المدنيين، يمثل تصعيدا في الحرب السرية، ويبدو أنه يفتح جبهة صراع جديدة توازيا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.