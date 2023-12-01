تقرير أمريكي: إسرائيل اطلعت على هجوم "حماس" قبل عام من تنفيذه

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، يوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم بمخطط هجوم حركة "حماس" قبل عام من تنفيذه إلا أنها "تجاهلته" واعتبرته ضرباً من الخيال.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز"، رونين بيرجمان، قوله إن الاستخبارات الإسرائيلية كانت على علم بمخطط هجوم من "حماس" قبل أكثر من عام مشابه للهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح "في نقطة ما في عام 2022 تقريباً، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من الحصول على خطة لهجوم حماس والتي رُمز إليها من قبل الاستخبارات الإسرائيلية باسم (جدار أريحا). وإنها تحتوي على تفاصيل كثيرة ومختلفة حول كيفية حدوث الهجوم، تماماً كما حدث بعد عام واحد فقط".

وأضاف "لكن المحللين الإسرائيليين وبعض كبار مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية رأوا أن الخطة على أنها بوصلة لبناء القوات كما وصفوها، بأنها للمكان الذي تريد أن تصل حماس إليه وليس المكان الذي هي فيه. لذا، بينما كانت لديهم هذه الخطة، فقد رأوا أن حماس بعيدة كل البعد عن القدرة على القيام به، واعتقدوا أن حماس لا تملك القدرة على إجراء مثل هذه العمليات الضخمة".

وأشار بيرجمان إلى أن محللة للمعلومات التي تم اعتراضها في "وحدة 8200"، المرادفة لوكالة الأمن القومي الأمريكية في إسرائيل، حذرت من أنها تعتقد "أن حماس تعمل على تضييق الفجوة بين خطة (جدار أريحا) وقدراتها الحقيقية، ولكن كان هناك رد من بعض كبار ضباط الاستخبارات، الذين أخبروها أن هذه خطة خيالية، ولا يمكنهم فعل ذلك".

وشدد الكاتب على أنه "إذا كانت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية قد اعترفت أن حماس قادرة على شن مثل هذا الهجوم، لكان من الممكن أن تضع حجماً مختلفاً تماماً للقوات على الحدود، وقد تكون النتيجة مختلفة تماماً".