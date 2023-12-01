تقرير أمريكي: الإتفاق على تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن سيتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حماس.

وتجري اتصالات وجهود مكثفة لتمديد الهدنة الحالية إلى هدن أطول. وبين هذه الجهود زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقى بلينكن في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعا وزير الخارجية الأميركي إلى تمديد إضافي للهدنة المؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة، متمّة بذلك يومها السابع.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما (...) نريد يوما ثامنا وأكثر".

وطالب المسؤول الأميركي إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين، قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.

وتتواصل أيضاً جهود مصرية وقطرية لتمديد الهدنة لمُدد إضافية. وأكد البيت الأبيض، مساء الخميس، أنه يواصل جهوده مع قطر ومصر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس وإسرائيل، معرباً عن أمله في إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وشملت عملية التبادل، يوم الخميس، 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينياً، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلاً فلسطينياً، بالتزامن مع استمرار دخول شاحنات الوقود والمساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح.