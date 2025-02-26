تقرير "سرّي" للطاقة الذرية: ارتفاع حاد في مخزون إيران من اليورانيوم

شفق نيوز/ كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير ربع سنوي (سرّي)، يوم الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% زاد بشكل حاد، منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية وهي 90%.

وجاء في التقرير، وهو واحد من تقريريْن سريّيْن للوكالة الدولية للطاقة الذرية موجهيْن للدول الأعضاء، وأوردتهما وكالة "رويترز"، أن مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60% في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوغرام، في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوغرام.