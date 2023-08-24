تقرير: رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيستقيل بسبب فضيحة القبلة

ذكرت إذاعة كادينا سير يوم الخميس أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أبلغ موظفيه بأنه سيستقيل غدا الجمعة بعد فضيحة القبلة خلال احتفالات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وقال اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا إن جيني إيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني طالبت بإجراءات "رادعة" بحق روبياليس بعدما طبع قبلة على شفتيها خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1-صفر في النهائي يوم الأحد الماضي مما أثار غضبا واسعا داخل إسبانيا وخارجها وطالب الكثيرون بينهم وزراء باستقالته.

ودعت رابطة دوري السيدات في إسبانيا لإقالة روبياليس، وقالت إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن "تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية".

وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها "حمقاء" قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.