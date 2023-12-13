تقرير: رُبع مليارديرات مؤتمر المناخ جمعوا ثرواتهم من صناعات ملوثة للبيئة

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رُبع المليارديرات الذين شاركوا ضمن وفود الدول في مؤتمر المناخ "كوب 28" بالإمارات، "جمعوا ثرواتهم من صناعات تتسبب في نسبة عالية من التلوث"، مثل البتروكيماويات والمناجم وإنتاج اللحوم.

ولفت تقرير "غارديان"، الذي تناول 34 مليارديرا ممن شاركوا في قمة الأمم المتحدة للمناخ، إلى أن ثروة هؤلاء مجتمعة تبلغ 495.5 مليار دولار.

وكان التقرير قد عكس تخوفا من أن هذا العدد من الأثرياء في المؤتمر "يسلط الضوء على احتمالية تأثيرهم على قادة وحكومات العالم، خلال اتخاذ أي قرار بشأن التغير المناخي".

وضربت "غارديان" مثالا بالملياردير الروسي أندري ميلينشينكو، المسجل على قوائم حضور المؤتمر بصفته "داعما للمناخ"، لكن شركاته استثمرت حوالي 23 مليار دولار في إنتاج الفحم والأسمدة على مدار 15 عاما.

ويخضع ميلينشينكو لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتطرقت "الغارديان" أيضا إلى عضو آخر في الوفد الروسي لـ"كوب28"، هو فاغيت أليكبيروف، الذي يمتلك حصة تبلغ 30 المئة في ثاني أكبر شركة للنفط والغاز في روسيا "لوك أويل".

وحضر المؤتمر أيضًا الملياردير النيجيري، أليكو دانغوتي، وهو رجل أعمال بارز في صناعة النفط والأسمنت، بجانب الملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجموعة النفط والغاز الهندية.

ونشرت هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمناخ، اليوم الأربعاء، النص المقترح للاتفاق الذي تأمل الدول التوصل إليه في قمة "كوب 28" بدبي، والذي تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي بحلول عام 2050".

وأشار التقرير أيضًا إلى الملياردير المصري ناصف ساويرس، الذي تربطه علاقات عمل بالدولة المنظمة لمؤتمر المناخ، حيث تتعاون شركته "أوراسكوم" مع شركة "أدنوك" التي يتولى رئاستها سلطان الجابر، وهو رئيس مؤتمر المناخ أيضًا، في إنتاج الأمونيا الزرقاء، وفق غارديان.

وأوضحت الصحيفة أنه "من المقبول أن يجتمع رجال الأعمال الأثرياء ضمن جهود إيجاد حلول لأزمة المناخ، لكن هناك مخاوف أيضًا من قياممهم بلعب دور لا يتناسب مع الأهداف التي يسعى إليها أي مؤتمر مناخي".

وكان موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية، قد نشر في نوفمبر الماضي، وثيقة مسربة تشير إلى "سعي الإمارات وراء الكواليس، إلى استخدام موقعها كمضيف لكوب28"، لتحقيق هدف متناقض، وهو "إبرام المزيد من الصفقات النفطية في جميع أنحاء العالم".

ونفى الجابر صحة التقرير، وقال في تصريحات صحفية: "هذه المزاعم كاذبة وليست صحيحة وغير دقيقة".

وأضاف: "لم أر أبدا مثل هذه النقاط التي أشاروا إليها، ولم أستخدمها أبدا في نقاشاتي. من فضلكم احترموا من نحن وما حققناه على مدار السنوات، واحترموا حقيقة أننا واضحون وأمناء وشفافون حول طريقة إقامة مؤتمر الأطراف".

وتابع الجابر الحديث بالقول، إن تقرير الشبكة البريطانية "محاولة لتقويض عمل رئاسة كوب 28".

وأعلن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، سلطان الجابر، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر لعدة أيام في مدينة دبي الإماراتية، ما من شأنه دفع دول العالم نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ضمن جهود مواجهة أزمة التغير المناخي.

يذكر أن رئاسة مؤتمر المناخ أعلنت، الأربعاء، التوصل لاتفاق "تاريخي" بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.

وقال الجابر، في كلمة عقب الإعلان، إن "الخطوة التالية يجب أن تكون ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر"، مشددا على أن "الاتفاق لا يكون جيدا إلا بتنفيذه".

وينص الاتفاق على "التحوّل من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".

وهذه الدعوة إلى تسريع العمل خلال العقد الحالي، كانت مطلب الاتحاد الأوروبي والكثير من البلدان الأخرى.